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Направление,
Расстояние от МКАД
|За сутки в будни
Пн — Чт
|За сутки
Пятница
|За сутки
Суббота
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За двое суток
Полные выходные
Пт — Вс
|Калужское шоссе 5 км
|9 000 — 13 000
|15 000 — 17 000
|25 000 — 28 000
|40 000 — 45 000
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