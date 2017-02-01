Цены

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 За сутки в будни

Пн — Чт

 За сутки

Пятница

 За сутки

Суббота

За двое суток

Полные выходные

Пт — Вс
Калужское шоссе 5 км 9 000 — 13 000 15 000 — 17 000 25 000 — 28 000 40 000 — 45 000
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